Sektöre öncülük ediyor! Herkes için erişilebilir web sitesi!

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, hayata geçirdiği uygulamalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ile teknolojiyi tüm müşterileri için iyilik ve faydaya dönüştüren Türk Telekom, sektörde bir ilki gerçekleştirerek web sitesinde yaptığı yapay zekâ destekli geliştirmeler ile sitenin engelli müşterileri için daha erişebilir olmasını sağlıyor.

“Önceliğimiz toplumun her kesimine teknoloji ile fayda sağlamak”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, öncelikli odak noktalarımızdan biri müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak. Bu kapsamda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek ‘Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı’ hizmet anlayışımızla engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz. Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla engelli bireylerin dijital kanallarımızdaki deneyimini iyileştirmek üzere web sitemizin erişilebilirliğiyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirdik. Yapay zekâ destekli bu son geliştirmeler sayesinde görme engelliler görsel betimleme, işitme engelliler işaret dili çevirisi ve disleksi tanısı konmuş bireyler de erişilebilirlik aracı ile sitemizde kolay bir şekilde hizmet alabiliyor. Bundan sonraki projelerimizde de teknolojiyi toplum faydası adına dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom’un dijital dünyasında engeller ortadan kalkıyor

Türk Telekom yaptığı geliştirmeler sayesinde; görme ve işitme engeli olan, disleksi tanısı konmuş dikkat eksikliği bulunan bireylerin web sitesinden kolay bir şekilde hizmet almasını sağlıyor. İşitme engelli bireyler için web sitesine yapay zekâ destekli işaret dili çeviri sistemi eklendi. Kullanıcılar web içerisinde bulunan metinlere tıklayarak, açılan pencerede yer alan işaret dili çevirisi sayesinde web sitesini kolay bir şekilde kullanabiliyor.

Türk Telekom web sitesine eklenen yapay zekâ destekli görsel betimleme aracı sayesinde görme engelli bireyler betimlenen görselleri ekran okuma araçları ile okuyarak akıştan kopmuyor. Belirli düzeyde görme problemi, disleksi tanısı konmuş dikkat eksikliği bulunan bireyler ise siteye eklenen erişilebilirlik aracı sayesinde web sitesinden daha rahat hizmet alabiliyor.