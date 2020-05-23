Sektör ekonomiye 4 milyon TL katkı sağlıyor! Bitlis’te on binlerce yavru balık göllere bırakıldı

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aygır ile Nazik göllerine 70 bin yavru sazan balığı bıraktı.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sularda balık türlerinin artırılması için başlattıkları çalışmalar kapsamında, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 70 bin sazan cinsi yavru balığı, kente getirterek Ahlat’taki Nazik Gölü ile Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne bıraktı. Yapılan çalışmayla göllerdeki balık miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yavrulama döneminde bilinçsiz avlanmanın yapılmaması için bölgede balıkçılık yapan köylülere çağrıda bulundu.

Su ürünlerinden Bitlis ekonomisine 4 milyon TL’lik katkı

Bitlis ve bölgesinde yıllık 200-250 ton kültür balıkçılığının yapıldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu, "Bu projenin amacı tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanması. Malumunuz su ürünlerinde balık önemli bir gıdadır. Sürdürülebilir tarımsal üretimin devamı için balıklama faaliyetini bu şekilde yapıyoruz. Su ürünleri Bitlis ekonomisine yıllık 4 milyon lira girdi sağlıyor. İlimizde 7 adet su ürünleri üretim tesisimiz var. Her yıl yaklaşık 200-250 ton arasında kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Biz bu pandemi sürecinde çiftçilerimizin, insanlarımızın evde kalarak sağlıklarını korumalarını diliyoruz. Biz onların yerine sürekli sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor."