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Şekerli içecekler ile tüp bebek şansınızı azaltmayın

Şekerin bir zararı daha ortaya çıktı. Tüp bebek tedavisi sırasında şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri paylaştı...

24 Nisan 2018 Salı 20:42
Şekerli içecekler ile tüp bebek şansınızı azaltmayın

Şekerin bir zararı daha ortaya çıktı. Tüp bebek tedavisi sırasında şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri paylaştı.

GEBELİK ŞANSINIZI ŞEKERLİ İÇECEKLER İLE DÜŞÜRMEYİN

Günde bir adetten fazla şekerli içecek tüketimi, gebelik şansında yüzde 16'lık bir düşüşe neden oluyor. Günde bir kez tüketilen şekerli içecekler ise gebe kalma şansını yüzde 12 azaltıyor. Şekerli içecekler yumurta sayısını ve olgunlaşmasını azaltırken, yüksek kalitede embriyo gelişimini de olumsuz yönde  etkiliyor. Şeker aynı zamanda stres hormonlarının salınımını da uyararak, üreme sisteminin işleyişini bozuyor. Yüksek kan glikoz seviyesi yumurta ve embriyonun kalitesini düşürüyor.

 

AROMALI ŞEKERLİ SÜTLERE DİKKAT

 

Özellikle yazın da tüketilen milkshakeler (aromalı ve şekerli süt), şekerli sodalar sukroz (bir şeker türü) ya da mısır şurubuyla tatlandırılmış enerji içecekleri olgun ve kaliteli yumurta sayısının azalmasına ve embriyo kalitesinin düşmesine neden oluyor.

 (haber365.com.tr)

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:42
  1. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen
  2. Kadın sağlığı

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