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Şekeri dengeleyen matcha çaylı kek yağ yakıyor! İşte tarifi...

Tatlı bir renge sahip olan matcha çaylı keki, şeker hastaları dahil herkes tüketebilir. Metabolizmayı hızlandıran ve aynı zamanda enerjiyi yükselterek kilo verilmesine destek sağlıyor. İşte böyle şifalı bir bitkinin kekini denediğinizde, hem lezzete doyuyorsunuz, hem de sağlığınızı koruyorsunuz.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:20
Şekeri dengeleyen matcha çaylı kek yağ yakıyor! İşte tarifi...

Bir kekin yağ yakıyor olması kulağa pek normal gelemeyebilir. Fakat doğru besinlerle karıştırılan ve yeterli miktarda tüketilen her besinin vücuda ekstra etkisi vardır. Sadece bu sisteme uyarak düzeyli bir kiloda kalmanız mümkün.

Bu kek içerisinde şeker bulunmadığı için, her yaş grubundan insan tüketebilir. Krema eklendiğinde, şeker hastalarının dikkat etmesini tavsiye ederiz. 

Eğer şekerden uzak durmak istiyor ve alternatif olarak esmer şekere yönelmeyi de doğru bulduysanız, tamamiyle yanlış yoldasınız! Çünkü esmer şekerin de beyaz şekerden hiçbir farkı yoktur. Hayatınızdan yapay şekerleri uzaklaştırıp doğada bulunan, sağlıklı tatlandırıcıları kullanabilirsiniz.

Malzemeler

  • 3 adetyumurta
  • 1 çay bardağı stevia şekeri (3 yemek kaşığı bal da kullanabilirsiniz.)
  • 1 paket toz krem şanti
  • 50 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 tatlı kaşığı matcha çayı 

Yumurta ve stevia şekerini çırpın. Yoksa balla da aynı kıvamı tutturabilirsiniz. 

Ardından toz kremşanti, oda sıcaklığındaki tereyağı ve sütü ilave ederek çırpmaya devam edin.

Elenmiş un ve kabartma tozunu kek harcına azar azar katın.

2 yemek kaşığı kadar ılık suyla karıştırıp, matcha çayının kıvamını açtıktan sonra kek harcına katın.

Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Rengin her yere bulaştığından emin olun.

180 derecelik fırında, ortalama 35 dakika kadar pişirin.

Dilerseniz arasına krem şanti sürebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:20
  1. Şekeri dengeleyen matcha çaylı kek yağ yakıyor! İşte tarifi...

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