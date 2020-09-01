Şekerbank'tan kitapçı ve kırtasiyeciler için 4 ay ödemesiz dönemli kampanya

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, nakit akışı dönemsel olan faaliyet alanlarında çalışan esnaf ve işletmeler için geliştirdiği "Dükkana Can Veren Paket" kapsamında okulların açılmasıyla birlikte kitapçı ve kırtasiyecilere özel yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinin en az hasarla atlatılması amacıyla ihtiyaca yönelik ürünler geliştiren Şekerbank, nakit akışı dönemsel olan faaliyet alanlarında çalışan esnaf ve işletmelere özel geliştirdiği "Dükkana Can Veren Paket" kapsamında bu kez, kitapçı ve kırtasiyeciler için yeni bir kampanya hayata geçirdi.

Şekerbank, nakit akışı yıl içinde dönemsellik gösteren kitapçı ve kırtasiyeci esnafı için avantajlı faiz oranları ve 60 aya varan vadelerle finansman imkanı sunarken, 4 ay ödemesiz dönem seçeneğiyle ilk ödemelerin 2021 yılına dek ötelenmesini sağlıyor.

Kampanya kapsamında tüm POS ürünlerinde yüzde 1'in altında komisyon oranları ile kira muafiyetinin yanı sıra 10 yapraklı çek kullanımında çek yaprak bedeli alınmıyor. Kitapçı ve kırtasiyeciler ayrıca, tüm bankacılık ürünlerini tek bir hesap özetiyle takip edebilme imkanı sunulan Üreten Kart ile Şeker Bonus Kart'a ilk yıl kart aidatı ödemiyor.



- "Kampanyamızın, esnafımızın dükkanının bereketini artırmasını diliyoruz”



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek duraksamadan var gücümüzle çalışıyoruz. Halihazırda içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, yeni okul sezonu başlarken kitapçı ve kırtasiyeci esnafımızın nakit akışlarını desteklemek amacıyla birbirinden farklı avantajları içeren bir kampanya hazırladık. Umuyoruz ki sunduğumuz kampanya, esnafımızın elini rahatlatacak ve dükkanının bereketini artıracak."

