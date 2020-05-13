  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Şekerbank'tan Dünya Çiftçiler Günü'nde "Çiftçi Destek Paketi"

“Çiftçi Destek Paketi” kapsamında, çiftçiler tarımsal ihtiyaçlarını aylık yüzde 0,99 faiz oranı ile 24 aya varan vade seçenekleri ile karşılıyor - Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: - "Tarımı, üretimi ve çiftçiyi desteklemek bizim varoluş nedenimiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:50:23 -
Şekerbank'tan Dünya Çiftçiler Günü'nde "Çiftçi Destek Paketi"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gıda üretiminin devamlılığı açısından önemi daha da artan tarım sektörünü desteklemek amacıyla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne özel "Çiftçi Destek Paketi"ni geliştirdi.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, banka, “Çiftçi Destek Paketi” ile 24 aya varan vadeler için aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla çiftçilerin nakit ihtiyacını karşılıyor. Kampanyadan yararlanan çiftçiler, kredi geri ödemelerini hasat döneminde yapıyorlar.

Çiftçiler ayrıca, Hasat Kart ile anlaşmalı üye iş yerlerinde 5 ay vadeli sıfır faizle alışveriş imkanı da elde edebiliyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de kapsayan “Çiftçi Destek Paketi”nden 30 Haziran 2020'e kadar yararlanmak mümkün olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, pakete ilişkin “Tarımı, üretimi ve çiftçiyi desteklemek bizim varoluş nedenimiz. Koronavirüs salgınında gördük ki tarımda üretimin sürekliliği evde kalma sürecinde olan tüm dünya için büyük önem arz ediyor. Biz de içinde bulunduğumuz koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Salgına karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Çiftçi Destek Paketi’yle yanlarında yer alıyoruz. Bu vesileyle tarladan sofraya üretim zincirinin en büyük gücü olan çiftçilerimizin Çiftçiler Günü’nü kutluyor, kampanyamız ile bereketlerinin bol olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı