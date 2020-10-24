Şeker pancarı Çarşamba Ovası'nda yeniden gelir kapısı oldu

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Türkiye'nin en önemli ovalarından Samsun'un Çarşamba Ovası'nda 10 yıl sonra ilk şeker pancarı hasadı yapıldı.

Çarşamba Şeker Fabrikası, 8 Aralık 1989'da üretime başlayıp 2011 yılına kadar faaliyet gösterse de bölgedeki çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi ve yeterli şeker pancarı ekilmemesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır üretime ara vermişti.

Türkşeker'in Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi" sayesinde Çarşambalı üreticiler yeniden şeker pancarı ekimine yöneldi.

İlk yıl 75 bin ton şeker pancarı rekoltesi beklenen ilçede çiftçiler, hasattan memnun.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine, Çarşamba Ovası'nda 10 yıl sonra şeker pancarı hasadını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın 10 yıldır kapalı olduğuna işaret eden Doğan, "Hem çiftçinin şeker pancarı ile 10 yıllık ayrılığı hem de fabrikanın kapalı olması yeniden ekime başlanması noktasında zor oldu." dedi.

- "Üreticimizin ekim yapması fabrikanın da 10 yıl sonra açılmasını sağladı"

Çiftçiyi tekrar şeker pancarı ekmesi konusunda ikna etmekte zorlandıklarını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Çünkü geçmişteki tecrübeleri üreticimizi biraz pancardan uzaklaştırmıştı. Ama üreticimiz bize inandı ve güvendi. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın çok büyük desteği oldu. Ayrıca boş arazilerin kiraya verilmesi noktasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir katkı sağladı. Üreticimizin de şeker pancarı üretimine yeniden ikna olması ve ekim yapması fabrikanın da 10 yıl sonra açılmasını sağladı. 20 bin ton civarında üretim beklenirken üreticimiz 50 bin ton civarında üretim yaptı. Beklentimizin üzerinde bir tonaj gerçekleşiyor. Çiftçimizin ürüne iyi bakması ve Çarşamba Ovası'nın verimliliği tonajı artırdı."

- Türkşeker bir yıl şeker pancarı bir yıl soya üretimini destekliyor

Çarşamba'daki ilk yıl üretiminde Türkşeker Genel Müdürlüğünün üreticiyi mağdur etmemek için şeker pancarındaki şeker oranını (polar) yüzde 12 olarak kabul ettiğini hatırlatan Doğan, "Ancak hasatta gördüğümüz 14 poların altına pancarlar düşmüyor. Bafra Ovası'nda 20 poları bulan üretim var. Gelecek yıllarda pancara daha iyi baktıkça polar oranı daha yukarı çıkacak. Ayrıca Türkşeker ilave ürün olarak da soya üretimini destekleyecek. Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri hayvancılık için küspedir. Bu şekilde bu ihtiyacı da karşılamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, soyanın Türkiye'nin büyük oranda ithal ettiği bir ürün olduğunu hatırlatarak, "Soya ülkemizin ticari açığını çok fazla etkileyen bir ürün. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde Çarşamba'yı soya destek merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bir yıl şeker pancarı bir yıl soya ekecek olan üreticilerimizin sayesinde inşallah Türkiye'nin tarımına çok büyük destek verme gayreti içinde bulunacağız. Derdimiz yerli ve milli şeker pancarına sahip çıkmak." diye konuştu.

- Üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Üretici Hasan Çakır da sadece çiftçinin değil, tarım işçilerinin de şeker pancarının sökümünden para kazandığını, bu ürünün hem çiftçinin, hem de tarım işçilerinin yeni gelir kapısı olduğunu vurguladı.

Üretici Mehmet Taş ise 10 yıl ara verdikten sonra tekrar şeker pancarı üretimine döndüklerini ve verimin çok iyi olduğunu kaydetti.

Şeker fabrikasının tekrar açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden çiftçi Fatih Çakır ise "Köylümüz için çok güzel bir gelir kaynağı oldu. 10 yıl önce zaten ekimini yapıyorduk, farklı sebeplerle üretim bitmişti ama yeniden şeker pancarına döndüğümüz için mutluyuz." dedi.



