Şeker koması nasıl olur? Şeker komasına nasıl girilir?

Özellikle şeker hastalarının korktuğu ve komadan korunmak için neler yapılması gerektiği rahatsızlık olan şeker koması yüksek şekerin beraberinde getirdiği bir durumdur. Peki, şeker koması belitileri nedir? Şeker koması anında ne yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Şeker koması nedir?

Kandaki şeker miktarının normalin üstünde olmasına tıp dilinde hiperglisemi denir. Şeker koması, diyabetli hastalarda kan ve idrarda glukoz ve keton yüksekliği ile seyreden ve komaya kadar varabilen ciddi komplikasyondur. Hastaların Tipll DM’nin özelliklerini bilmesi, şeker yüksekliği ve düşüklüğünün belirtilerini bilmesi gerekmektedir.

Şeker komasına ne neden olur?

Şeker komasının ana nedeni hastanın insülin kullanımına dikkat etmemesi gelir. Ayrıca hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, diyabetik beslenme ile hayatına devam etmemesi, ishal, bademcik iltihabı, yeme bozuklukları, ayağında oluşabilecek bir apse, grip gibi hastalıklar da şeker komasına neden olabilir.

En önemli nedenlerin başında şeker hastasının insülin kullanımına dikkat etmemesi gelir. Ayrıca hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, diyabetik beslenme ile hayatına devam etmemesi, ishal, bademcik iltihabı, ayağında oluşabilecek bir apse, grip gibi hastalıklar dahi şeker komasına sebep olabilir. Dolayısıyla kişi şeker hastasıysa grip, zatürre ve diğer koruyucu aşılarını yaptırmalı, herhangi bir enfeksiyon problemi olduğunda hemen tedaviye başlamalı.

Kan şekerinin yükselmesine bağlı belirtiler:

Sık idrara çıkma

Çok su içme

Çok yemek yeme

Ağız kuruluğu

Ağızda çürük meyve kokusu

Ağırlık kaybı

Bulantı

Karın ağrısı

Halsizlik

Şuur bulanıklığı