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Aktüel Şeker-İş Sendikası kadın üyeleri için eğitim düzenledi
Aktüel

Şeker-İş Sendikası kadın üyeleri için eğitim düzenledi

Genel Başkan İsa Gök: - "Sendikamız, üyelerine sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlamak, çalışma hayatımızda kadın çalışanlara yönelik farkındalığı oluşturmak ve iş yerlerinde çalışma barışını sürdürmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:24:41 -
Şeker-İş Sendikası kadın üyeleri için eğitim düzenledi

ANKARA (AA) - Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Sendikamız, üyelerine sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlamak, çalışma hayatımızda kadın çalışanlara yönelik farkındalığı oluşturmak ve iş yerlerinde çalışma barışını sürdürmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Şeker-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Çalışma Hayatında Kadın Çalışanların Sorunları ve İş Yaşam Dengesi Oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılması ve İlk Yardım Eğitimi" toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle yapılan toplantıya, farklı illerden Şeker-İş üyesi kadınlar katıldı.

Sendika Genel Başkanı Gök, toplantının açılış konuşmasında, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlananlara acil şifalar diledi.

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin tespit edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gök, çalışmada emeği olanlara teşekkür etti.

Toplantıyı çalışma hayatında kadınların karşılaştığı sorunları ele almak için düzenlediklerini vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Sendikamız, üyelerine sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlamak, çalışma hayatımızda kadın çalışanlara yönelik farkındalığı oluşturmak ve iş yerlerinde çalışma barışını sürdürmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. İşçi sağlığının gözetilmesi, üretim kapasitesinin verimli olarak kullanılması, işçinin hem iş yerinde hem de sosyal hayatında sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Bu kapsamda üyelerimizi düzenlediğimiz eğitimlerle donatarak üstümüze düşenin en iyisini gerçekleştirme gayreti taşıyoruz."

Gök, kadının elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini ifade ederek, iş ve sendikal yaşamda da daha çok kadını görmek istediklerini dile getirdi.


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