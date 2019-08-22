Şeker hastalarına iyi gelecek 7 bitki

Tip 2 diyabet, şeker hastalığının bilinen en yaygın türüdür. Şeker hastalığı, kandaki glukoz miktarı artarken vücudun yeterli insülini üretememesi veya insülin üretme sürecinin doğru işlememesinden kaynaklanır. Yani, kandaki glukoz enerjiye çevrilip yakılacağı yerde kanın içinde kalmaya devam eder.

Bu tip şeker hastalığını engellemek için, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz tavsiye edilir. Ancak daha fazlasını yapmak isterseniz, tip 2 diyabete iyi gelecek bazı bitkileri öğrenmenizde fayda vardır.

Bu bitkilerin tıbbi tedavi yerine geçmeyeceğini unutmayın. Bunlar yalnızca vücudunuza takviye yardım yapmanızı sağlayacak yöntemlerdir.

1- Zerdeçal

Şeker hastalığı için faydalı bitkiler listemizdeki ilk madde, zerdeçaldır. Ayurvedik sağlıklı yaşam sisteminde zerdeçal pek çok faydalı özelliği sayesinde geniş bir yere sahiptir.

İltihap karşıtı yapısı sayesinde kalphastalıkları ve artrit için de zerdeçal tavsiye edilir. İçindeki aktif bileşen olan kurkumin sayesinde kandaki şeker seviyesini düşürür.

Kandaki glukoz miktarını azaltmak ve diyabetin diğer etkilerinden kurtulmak için tek yapmanız gereken her gün az miktarda zerdeçal tüketmektir.

2- Zencefil

Şeker hastalığı için faydası olan bir diğer bitki ise zencefildir. Zencefil, soğuk algınlığından tutun da şeker hastalığına kadar her şeye iyi gelir.

Bu kök bitki hakkında yıllardır sürdürülen araştırmaların pek çoğu, zencefilin tip 2 diyabet hastalığına iyi geldiğini göstermiştir.

Bu faydalı bitkiden en etkili biçimde yararlanmak için yapmanız gereken: 1/2 çay kaşığı (2g) toz zencefili 8 hafta boyunca her gün aç karnına, yanında başka bir şey yemeden tüketmektir.

İltihap karşıtı özelliği sayesinde bu bitki, şeker hastalarında göz problemlerine de yol açan iltihaplanma sorununa iyi gelir.

3- Tarçın

Yedikten sonra glukoz emilimini azalttığından, tarçın da kandaki şeker seviyesini sabitlemeye yardımcı olur.

İki farklı türü bulunan tarçının glukoz seviyesini düşürmeye yarayan türü Kasia’dır. Bu tarçın çeşidini tüketirken de dikkatli olmakta fayda vardır; çünkü uzun vadede çok miktarda Kasia tüketmek karaciğere zarar verebilir.

Bu nedenle yan etkilere maruz kalmadan günlük olarak tarçın yemek isteyenlere Seylan türünü tavsiye ediyoruz.

Aksi takdirde, haftada 1 veya 2 kere Kasia da tüketebilirsiniz.

4- Siyah Köri

Tip 2 diyabet ile mücadele eden bir diğer bitki, siyah köridir.

Siyah köri çekirdekleri;

Kandaki yağı azaltır.

İltihap ve bakterilerle savaşır.

Kalp ve karaciğer sağlığınızı korur.

Siyah köri tüketildiğinde kandaki şeker oranı %50’ye kadar düşürülebilir.

5- Aloe Vera

Bu bitkinin güneş yanıklarını geçirmekten, yaraları iyileştirmekten veya saçlarınızı UV ışınlarından korumaktan tutun da kilo vermeye ve tip 2 diyabeti önlemeye kadar pek çok yararı vardır.

Aloe vera açlık kan şekeri seviyesini düşürür.

Bu bitkiden en etkili şekilde yararlanmanız için, günlük olarak az miktarda taze aloe vera suyunu tavsiye ediyoruz.

Aloe vera suyunu içeceklerinize veya salatalık ve limon ile birlikte suyunuzun içine ekleyebilirsiniz.

6- Berberin

Kandaki yağ ve şeker oranını azaltmak gibi bir çok faydası olan bu bitki özünü daha önce duymamış olabilirsiniz. Bu bitki iltihabı da azaltmaktadır.

Yine de, fazla tüketildiği taktirde yan etkilere sebep olacağından dikkatli tüketmenizi tavsiye ediyoruz. En sık karşılaşılan yan etkileri ise karın ağrısı ve şişkinliktir.

Bu bitkiyi kullanmak istiyorsanız, bir hafta deneyip vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz.

7- Yaban Mersini Yaprakları

Daha önce yaban mersini meyvesinin şeker hastalığı için faydalı olduğundan bahsetmiştik. Diğer bir alternatif ise, yaban mersini meyvesinin yapraklarından çay yapıp tüketmektir. Çayı içikten sonra glukozun ve kan şekeri seviyenizin azaldığını göreceksiniz.

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