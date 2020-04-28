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Aktüel

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Perşembe Pazarı’na “İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın” standı kuran Şehzadeler Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine uygun yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

2020-04-28 23:44:54 -
Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Perşembe Pazarı’na “İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın” standı kuran Şehzadeler Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine uygun yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.


Daha önce hayata geçirdiği sosyal belediyecilik hizmetleri ile adından söz ettiren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de Ramazan ayının manevi iklimine uygun yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Perşembe Pazarı’na “İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın” standı kuran belediye, mübarek ayda yardımlaşma ve dayanışmanın artırılmasına öncülük etti. Kurulan standa imkanı olan kişiler ile pazarcılar sebze ve meyve bırakıyor, ihtiyacı olan kişiler de sormaksızın alabiliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak bir yandan korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde diğer taraftan gerçekleştirildiğimiz sosyal projeler ile vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tamamen güvene dayalı ve hiçbir hesabın sorulmadığı ’İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın’ sloganıyla yaptığımız standı pazaryeri girişine yerleştirdik. Esnafımız ve vatandaşlarımız kurulan standa destek vermeye başladı. Gün bir ve beraber olma günü. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bugünlerde Rabbim’den, İslam alemine ve tüm insanlığa hayır, bereket ve sağlık getirmesi diliyorum.” şeklinde konuştu.

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