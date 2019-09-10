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Şehzadeler vatandaşın ağzını aşureyle tatlandırdı

Şehzadeler Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 14:42
Şehzadeler vatandaşın ağzını aşureyle tatlandırdı

Şehzadeler Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişilik aşure hayrı yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen aşure hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tüm Manisalıların Muharrem ayını tebrik etti.


Şehzadeler Belediyesi 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu.15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen aşure hayrına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Bilal Demir, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Dua ile başlayan etkinlikte 2 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. İslam aleminin Muharrem ayını tebrik eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Muharrem ayı içerisinde sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in şehit edildiği günü barındırıyor.Hüznü, acıyı hep birlikte hissediyoruz. Zalim Yezid’e karşı bütün zalimlere karşı şehadete yürüyen başta şehitlerin efendisi Hz. Hüseyin Efendimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Tabi ki aşure önemli bir yiyecek. Aşure içerisinde birçok mesaj barındırıyor. Birbirinden çok farklı tatların bir araya geldiğinde ne kadar güzel bir yiyeceği meydana getirdiğini gösteriyor. Öyleyse bundan çıkarmamız gereken ders; farklılıklarımızla bir araya geldiğimizde ne kadar güzel bir sonuç elde edeceğimiz, birliğin beraberliğin ne kadar güzel bir bereket olduğunun göstergesidir. Allah yaptığımız hayırları kabul etsin. Hasıl olan tüm sevabı bu ülke, vatan, bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına ithaf ediyoruz. Manisalılar hayırsever insanlardır. İnanıyorum bugünden sonra sokaklarda meydanlarda bolca aşure ikramları olacak. Apartmanlarda, evlerde insanlar yapacakları aşureleri komşularıyla paylaşacaklar. Paylaşmanın tadına ulaşmış olacağız. Bolluk, bereket olacak; sevgimiz muhabbetimiz artacak.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:42
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