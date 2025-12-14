  • İSTANBUL
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti
Gündem

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay vefat etti

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Başkan Durbay'ın vefat haberi, hem kentte hem de siyaset camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Şehzadeler Belediyesi’nden Açıklama

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkan Durbay’ı kaybetmenin derin acısının yaşandığı belirtildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Açıklamada ayrıca, cenaze törenine ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Tedavi Süreci

Kolon kanseri tedavisi gören 43 yaşındaki Başkan Durbay, 1 Aralık tarihinde kan değerlerindeki ve beslenme durumundaki bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Yoğun bakımdaki tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Durbay, görev süresi içinde hizmet aşkıyla tanınıyordu.

