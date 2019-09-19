Şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır? | Şehriyeli bulgur pilavı tarifi malzemeleri

Pirinç pilavından ya da domatesli bulgur pilavından farklı olarak sofranızı şehriyeli bulgur pilavı ile doldurabilirsiniz. Farklı ama bir o kadar da lezzetli bir pilav tarifi ile büyükten küçüğe herkesin bayılarak yiyeceği şehriyeli bulgur pilavının yapımı oldukça pratik. Peki, şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır? Şehriyeli bulgur pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte şehriyeli bulgur pilavı tarifi...

Malzemeler

– 1 bardaktan çok az şehriye

– 2 kaşık sıvı yağ

– 2 kaşık tereyağı

– 2 bardak et suyu

– 2 bardak su

– 1 soğan

– 2 bardak bulgur

– 1 kaşık reyhan (kuru)

– Tuz

– Karabiber

Şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Yanmaz pilav tenceresinin içine yağ ile birlikte şehriyeli koyup kavurun. Rengi değişince soğanları üzerine ilave edip kavurmaya devam edin. Daha sonra bulguru yıkayıp üzerine koyun ve bu şekilde biraz daha kavurun. Üzerine baharatlarını ekledikten birkaç dakika sonra et suyunu ve normal suyu ilave edin. Kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince altını kapatıp dinlenmeye bırakın.