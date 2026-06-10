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Gündem Akit Medya’ya saldırıya tepkiler büyüyor: Hesap sorulsun
Gündem

Akit Medya’ya saldırıya tepkiler büyüyor: Hesap sorulsun

Yeniakit Publisher
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Akit Medya’ya saldırıya tepkiler büyüyor: Hesap sorulsun

Pavyon köşelerinde delege satın alarak oturdukları koltuklardan mahkeme kararıyla kaldırılan Özgür Özel ve eşkıyalarının Akit TV muhabiri ve kameramanına alçak ve rezil saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Özgür Özel’in vandallarının Akit’e rezil saldırısına bir tepki de Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği’nden geldi. Yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınanırken sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yapıldı.

Açıklamanın metni şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU

Akit TV muhabiri ve kameramanının görevlerini icra ettikleri sırada fiziki ve sözlü saldırıya maruz kalmalarını şiddetle kınıyoruz.

Basın mensupları, halkın haber alma hakkını sağlamak adına zor şartlar altında görev yapmaktadır. Gazetecilere yönelik her türlü şiddet, baskı, tehdit ve saldırı yalnızca basın çalışanlarını değil, aynı zamanda toplumun haber alma özgürlüğünü de hedef almaktadır.

Demokratik toplumların temel unsurlarından biri olan basın özgürlüğüne yönelik bu tür saldırıların kabul edilmesi mümkün değildir. Görevini yapan gazetecilere karşı gerçekleştirilen fiziki ve sözlü saldırıları gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER) olarak, saldırıya uğrayan Akit TV muhabiri ve kameramanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, basın mensuplarına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez teminatıdır.

TİNGADER

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği

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