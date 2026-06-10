  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Genç Parti'den Özel'e soğuk duş! 'Bagajı dolu olan bize gelemez' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Açıklanan destek tutarlarını artırıyoruz! Hayırlı, bereketli olsun! Rozetini başkan Erdoğan taktı! Bağımsız milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'de Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı CHP'li Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem hakkında istenen ceza belli oldu Dünya Filistinli bebeğe ağlıyor! Katil İsrail askeri 7 aylık bebeğin kafasına sıktı Diğer kurumlar olunca öyle Akit’e böyle! Vandallar saldırdı TGC kıvırdı 8 Yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti Yeşil dönüşüme 200 milyon Avro İstanbul'da Şok Baskın! Evden 42 Yılan Çıktı İran: ABD Savunmasını Aştık, Hedeflerin Yüzde 70'ini Vurduk
Gündem 'E-Devlet Kapısı’na siber saldırı' iddiası: Resmi yalanlama geldi
Gündem

'E-Devlet Kapısı’na siber saldırı' iddiası: Resmi yalanlama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
'E-Devlet Kapısı’na siber saldırı' iddiası: Resmi yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı yapıldığı” ve sistemin çöktüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı yapıldığı” ve “sistemin çöktüğü” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı yapıldığı” ve “sistemin çöktüğü” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği ihlali ya da sistemsel çökme bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sistemde zaman zaman yaşanan erişim sorunlarının yoğunluk ve teknik iyileştirme çalışmalarından kaynaklandığı ifade edildi.

Vatandaşların kamu hizmetlerine güvenli ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması ve doğrulanmamış içeriklere itibar edilmemesi istendi.

Duran'dan Destici'ye başsağlığı
Duran'dan Destici'ye başsağlığı

Gündem

Duran'dan Destici'ye başsağlığı

İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Çevre Günü mesajı! "Sıfır Atık" vurgusu yaptı
İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Çevre Günü mesajı! "Sıfır Atık" vurgusu yaptı

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Çevre Günü mesajı! "Sıfır Atık" vurgusu yaptı

Dr. Ali Haydar Fırat CHP İletişim Koordinatörü oldu
Dr. Ali Haydar Fırat CHP İletişim Koordinatörü oldu

Gündem

Dr. Ali Haydar Fırat CHP İletişim Koordinatörü oldu

İletişim Başkanı Duran'dan seçim yorumu! Milli iradeye vurgu yaptı
İletişim Başkanı Duran'dan seçim yorumu! Milli iradeye vurgu yaptı

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan seçim yorumu! Milli iradeye vurgu yaptı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap
İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap

Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23