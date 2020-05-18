Şehrin güneyinde beklemeye geçmişlerdi! Fransızların Antalya üzerinde ne işi var?
Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A330 MRTT tipi tanker uçağın Antalya'nın güneyinde bekleme yapması tartışma konusu oldu. Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Fransız uçağının Türkiye üzerinde bekleme yapmasıyla ilgili olarak iki ihtimal üzerinde durdu.
10 Mayıs 2020 Pazar günü, Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A330 MRTT tipi tanker uçak, Antalya'nın güneyinde bekleme yaptı. Uçuşun hangi amaçla gerçekleştirildiğine yönelik tartışmalar sürüyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan havacılık gazetecisi Tolga Özbek, meydana gelen olayın gözdağı ya da İsrail'deki tatbikattan dönülen normal bir uçuş olabileceğini söyledi.
Kişisel Youtube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özbek, "Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A330 MRTT tipi tanker uçak, 10 Mayıs'ta İtalya'nın etrafında dolaştı. Yunanistan'ın güneyine geldi. Girit'in ardından Antalya'nın güneyine geldi. Burada yakıt ikmali için bekleme yaptı. Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın mesajı şunlar olabilir. İlkine, 'Ben buradayım' mesajı olabilir. Çünkü Türkiye son dönemde Doğu Akdeniz'de güç gösterisi yapıyor. Örneğin Libya'yı vurmak için bir tatbikat gerçekleştirdi. Türkiye yedi buçuk saat tatbikat yaptı. Bu tatbikat ile 'Gerektiğinde Hafter güçlerini vurabiliriz' mesajı verildi. Libya, Fransa'nın doğusunda yer alıyor. 'Fransa bu konuda söz sahibi olmak istiyor' şekinde de yorum yapabiliriz" dedi.
Fransız uçağının normal bir uçuş gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde de duran Özbek, "İkincisi ise, Fransa zaman zaman uçaklarını İsrail'e gönderiyor. Çeşitli pilotları oradaki çeşitli tatbikatlara katılıyor. Acaba o uçaklar İsrail'e gitti. Tatbikata katıldı. Dönüşte tanker uçakla, Antalya'nın güneyinde buluşup yakıt ikmali mi yaptı? Bu da ortaya konulması gereken sorulardan biridir" dedi.
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