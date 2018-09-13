Şehri sel vurdu!

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede sel felaketine dönüştü. Kentin birçok yerinde ev ve işyerlerini su basarken caddelerde araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere 90 dakika içerisinde kentte metrekareye 100 kg yağmur düştü.

Balıkesir’de sağanak etkili olduBalıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.daha fazla video için

AFET HALİNİ ALDI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm itfaiye ve su kanalizasyon ekiplerinin Bandırma'ya sevk edildiğini ve tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Kafaoğlu, durumun afet halini aldığını ifade etti. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, tıkanan kanalizasyon giderlerinin açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İKİ EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Bandırma'dan Erdek'e gitmek üzere hareket eden bir yolcu midibüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde biriken su nedeniyle arızalandı. Midibüsteki 25 yolcu, itfaiye ekiplerince başka bir araca nakledildi.

Levent semtindeki iki eve yıldırım isabet etti.

BAŞKAN'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma'da saat 17.00'de başlayan sağanağın devam ettiğini söyledi. Kafaoğlu, ilçe merkezindeki çok sayıda esnafın yağıştan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şehit Süleyman Bey, General Halit, Çarşı, 100. Yıl, Cumhuriyet ve Mehmet Akif Ersoy caddelerindeki esnafımızın iş yerlerinde su baskınları oluştu." dedi.

Su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini dile getiren Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür, şimdiye kadar can kaybımız yok. Belediyemize su baskınlarına ilişkin 664 ihbar yapıldı. 28 araç ve 102 personelle aktif çalışıyoruz. Ekiplerimiz 150 civarında iş yerinin su baskınından etkilendiğini ifade ediyor. Bandırma ve Erdek arasındaki Düzler mevkisinde su birikintisinden dolayı trafik tıkandı.

Burada araçlarında mahsur kalan 125 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Arkadaşlarımız görevlerinin başında, çalışma halinde."