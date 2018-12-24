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Şehri kana bulamıştı! Eş-Şebab üyesi idam edildi

Somali'de üç bombalı saldırıdan sorumlu olan ve ölüm cezasına çarptırılan Eş-Şebab örgütü üyesi Abdulkadir Ebu Şair, idam edildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:56
Şehri kana bulamıştı! Eş-Şebab üyesi idam edildi

Somali Askeri Mahkemesince ülkede 3 bombalı saldırının planlayıcısı olan ve ölüm cezasına çarptırılan Eş-Şebab örgütü üyesi Abdulkadir Ebu Şair asılarak idam edildi.

Somali Ulusal Haber Ajansının haberine göre, Askeri Mahkeme Savcısı Abdullah Bule, başkent Mogadişu'da 3 bomba yüklü araçlı saldırının sorumlusu ve planlayıcısı olan Şair'in idam edildiğini söyledi.

26 kişi ölmüştü

Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılan 3 saldırıdan sorumlu tutulan Abdulkadir Ebu Şair, 26 kişinin ölümüne, yaklaşık 40 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Şair, 15 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:56
  1. Eş-Şebab örgütü üyesi Abdulkadir Ebu Şair
  2. Eş-Şebab

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