Şehri kana bulamıştı! Eş-Şebab üyesi idam edildi

Somali Askeri Mahkemesince ülkede 3 bombalı saldırının planlayıcısı olan ve ölüm cezasına çarptırılan Eş-Şebab örgütü üyesi Abdulkadir Ebu Şair asılarak idam edildi.

Somali Ulusal Haber Ajansının haberine göre, Askeri Mahkeme Savcısı Abdullah Bule, başkent Mogadişu'da 3 bomba yüklü araçlı saldırının sorumlusu ve planlayıcısı olan Şair'in idam edildiğini söyledi.

26 kişi ölmüştü

Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılan 3 saldırıdan sorumlu tutulan Abdulkadir Ebu Şair, 26 kişinin ölümüne, yaklaşık 40 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Şair, 15 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edilmişti.