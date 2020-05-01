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Yerel

Şehre inen inekler ortalığı birbirine kattı

Şırnak'ta şehir merkezine inen başıboş inekler, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:52:00 -
Şehre inen inekler ortalığı birbirine kattı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelinde, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı.

Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi.

Uzun uğraşlar sonucu yakalanamayan bazı inekler uyuşturuldu.

İnek sahiplerine cezai işlem uygulandığını anlatan Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, hayvanların cadde ve sokaklara başıboş bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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