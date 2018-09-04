Şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' oynattılar!
Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynatıldığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 3 Eylül'de kaydedilen ve hızla yayılan görüntüler tepki çekti.04 Eylül 2018 Salı 22:16
Milli Mücadele yıllarında batı cephesinde işgalci kuvvetlere karşı ilk direnişin yaşandığı Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 Eylül kurtuluş günü nedeniyle tören düzenlendi.
Emet Cevizdere Şehitliğinde, Kaymakamlık ve Günlüce Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen törende, tepki çeken olaylar yaşandı.
Şehitliğe gelen halk oyunları ekibi, "Erik Dalı" isimli şarkıyla göbek attı.
Emet Belediyesi yetkilileri olayı doğrularken, Şehitlikteki törenin Kaymakamlık ve Günlüce Muhtarlığı tarafından düzenlendiğini belirtti.
Şehitlikte 'Erik Dalı' şarkısı çalınıp göbek atılması vatandaşlar arasında tepkilere neden oldu.
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