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Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 50 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından "Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bugüne kadar 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. TSK şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak." açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:04:00 -
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün 1 polisin şehit olduğu Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekat bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldıran teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına tanksavar silahları ile saldırı gerçekleştirildiği, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu hatırlatıldı.

Bu saldırı ile eş zamanlı TSK üslerine de havan tacizleri gerçekleştirildiği, tacizlerin hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekat bölgelerindeki üs bölgelerinde devam ettiği bildirildi. Geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Bu saldırıların ardından meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bugüne kadar 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. TSK şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK'nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir" denildi.

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