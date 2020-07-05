Şehitler için motosikletle hatim okuyarak 2 bin 23 km yol katedecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehitler için motosiklet üzerinde 2 bin 23 kilometre yol katederek Kuran-ı Kerim’i hatmedecek müezzin Abdullah Özkan’ı yeni turuna uğurladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her yıl motosiklet üzerinde belirli bir rotayı takip ederek Kuran'ı Kerim’i hatmeden Özkan ile bir araya geldi.



İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın da bulunduğu görüşmede, Vali Yerlikaya, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde müezzin kayyım olarak görevli Özkan ile bir süre motosiklet tutkusu üzerine sohbet etti ve bu sene kat edeceği rota hakkında bilgi aldı.



İstanbul Valiliğinden yola çıkacak olan Özkan, bu sene ilk olarak Trabzon’da Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret edecek ve şehitler rotasına buradan başlayacak.



Görüşme sonrası Özkan’ı yolcu eden Yerlikaya, "Gittiğin şehirlerde uğradığın dostlarımıza selamlarımızı söyle. Allah kaza bela vermesin. Tekerin düz olsun. Bizi de duada unutma.” dedi.

Müezzin Özkan ise hafızlığı ile motosiklet sevdasını birleştirerek 15 Temmuz şehitlerine ithafen bir Türkiye turu düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

15 Temmuz’un ve şehitlerin unutulmaması adına İstanbul Müftülüğünün desteği ile bu turu gerçekleştireceğini belirten Özkan, şöyle konuştu:



"15 Temmuz destanının yazılmasından sonra her yıl 15 Temmuz’un haftasında motosikletle bir Türkiye turu düzenleyip hatim okumaya karar verdim. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğim motosiklet turunda inşallah başlangıç noktası Trabzon’da şehidimiz Eren Bülbül’ün kabri olacak. Bitiş noktası da Niğde’de Şehit Ömer Halisdemir’in kabri olacak. Aynı zamanda hatmi şerifi okuyacağım Artvin’den Hatay’a kadar 2023 kilometre üzerinde bir rotada Türkiye kara sınırı hattı boyunca ülkemize, memleketimize sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı manevi bir kalkan olması niyetiyle okumuş olacağım. Kuran-ı Kerim’i okurken bir yandan da kalbimizdeki dualar operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımız için olacak. Ahirinde de Hatay sınır kapısında 29. cüzü okuduktan sonra son cüzü Ömer Halisdemir’in kabrinin başında okuyacağız ve orada hatim duasını yapıp turumuzu tamamlamış olacağız.”



15 Temmuz destanı ve destanın baş kahramanları olan şehitlerin unutulmaması amacıyla bu turu düzenlediğini belirten Özkan, Vali Yerlikaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Özkan, “Bu tur üzerinde zaten 24 kabir ziyaretinde bulunacağız. Hem 15 Temmuz şehitlerimizi ve geçmişte şehit olan alimlerimizi, sahabe kabirlerimizi ve makamlarını ziyaret edip onları tanıtmak üzere kısa videolar çekeceğiz ve bunu izleyicilerimizle paylaşacağız. Sayın Valimiz de motosiklet sevdalısı birisi olduğu için özellikle onun destek olması bizim için çok çok ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç. Kendisine desteklerinden dolayı da bu ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

2 bin 23 kilometrelik rotayı hatim okuyarak tamamladıktan sonra İstanbul’a döndüğünde müsait bir zamanda Vali Ali Yerlikaya ile birlikte motosiklet kullanma arzusunu dile getiren Abdullah Özkan’a Yerlikaya, “İnşallah sağlıcakla dön, birlikte bir gün motosiklet kullanarak yolculuk yapalım." diye yanıt verdi.



