0553 313 94 23

Şehitler için farkındalık oluşturmak için motosikletleriyle Afrika’ya gittiler

Kayserili motosikletçiler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan’dan aldıkları mektubu 15 bin kilometre yol kat ederek 24 ülkenin büyükelçiliklerine ulaştıracak.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:00
Şehitler için farkındalık oluşturmak için motosikletleriyle Afrika’ya gittiler

Kayserili motosikletçiler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan’dan aldıkları mektubu 15 bin kilometre yol kat ederek 24 ülkenin büyükelçiliklerine ulaştıracak.


Kayserili motosikletçiler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk, Afrika gezisi öncesinde Kartal Şehitliği’ne gelerek, dua etti. Burada 2 motosikletçiyi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da yalnız bırakmadı. Motosikletçiler daha sonra edilen duanın ardından yola çıktı.


Motosikletçi Mustafa Özdemir, “Şehitlerimiz için farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri’den 15 bin kilometre yol kat edip, 24 ülkeyi aşarak şehitlerimiz için Afrika’ya yolculuğumuz başlayacak. Afrika’nın Batı Sahra Çölüne kadar gideceğiz. Atlas dağlarında şehitlerimiz için İstiklal Marşı’nı söyleyeceğiz ve bayrağımızı dalgalandıracağız. Onlar için bir Fatiha okuyacağız ve dönüş yolculuğumuz o şekilde başlayacak. Bizlere destek olan tüm gönül dostlarımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.


Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, “Bundan tam 948 yıl önce ecdadımızın Anadolu’nun kapılarını açması ve ecdadımızın canlarıyla bize emanet ettiği bu vatan topraklarını yarınlara taşıyoruz. Bu kolay olmadı. Bunun bedeli can ve kan ile oldu. Bu can ve kanla bugünlere getirdiğimiz vatanı bundan sonra da Allah’ın izniyle biz aynı şekilde gelecek nesle taşıyacağız. Ecdadımız 948 yıl önce Türklüğün sesini dünyaya duyurmuş, daha sonrada Türk’ün değil bütün İslam alemini de sahiplenmesiyle dünyada hüküm sürmüştür. Bizler üzerimize düşen ahde vefa borcuyla şehitlerimize sahip çıkmanın ne olduğunu, şehitliğin gaziliğin ne olduğunu ve onun da bütün dünya tarafından algılanması için bu şekildeki etkinliklere önem veriyoruz” şeklinde konuştu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, “Bu ülke için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Cennet gibi bir vatanda yaşamak çok da zahmetsiz olmuyor. Ülkemizin lokasyonu itibariyle yaşadığımız sorunlar ve sıkıntılar var. Şehitler veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Çünkü biz Anadolu’yuz. Anadolu, ana gibi herkese kucağını açıyor. Herkese ev sahipliği yapıyor ve mazlumun yanında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    1. Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    2. Grönland, ABD’nin satın almak istediği..
    3. Hacire Akar kimdir? Hacire Akar..
    4. Meslek odalarından Karagöl seferberliği
    5. İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu..
    6. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan..
    8. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    9. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    10. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    11. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    12. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    13. Okçulukta bronz madalya
    14. Şehit Özel Harekat polisi son..
    15. Yatırım fonu istatistikleri
    16. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    17. Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94...
    18. Diyanet yurt dışı personel alımı..
    19. 45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor
    20. Diyanet hangi ülkelere personel..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi