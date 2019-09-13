Şehitler için cenaze namazı kılındı Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile Kulp Merkez Camisinde kılındı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların cenaze namazı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile Kulp Merkez Camisinde kılındı.

Hastaneden alınan cenazeler Kulp ilçesinde bulunan Merkez Camisine getirildi. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit cenazeleri Türk bayraklarına sarılı tabutlarda toprağa verilmek üzere köylerine gönderildi.

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