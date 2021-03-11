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Gündem Şehitler Günü’nde kumar rezaleti
Gündem

Şehitler Günü’nde kumar rezaleti

Özelleştirilen Milli Piyango’nun Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü sebebiyle 18 Mart’ta özel çekiliş yapacağını duyurması, vicdanları kanattı. Şehitler Günü’nde kumar oynatılmasına tepki gösteren STK’lar, “Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. Bu yanlıştan dönülsün” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:21:00 -
Şehitler Günü’nde kumar rezaleti

Milli Piyango’nun Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıldönümü nedeniyle 18 Mart’ta özel çekiliş yapmasını duyurmasının ardından tepkiler yükseldi.

Vatan uğruna şehit düşen binlerce vatan evladının Milli Piyango İdaresi’nce çekiliş malzemesi yapılmasının yanlış bir karar olduğunu belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Devlet eliyle başına milli ekleyerek kumar oynatılmasının yanlışlığı ortadayken vatan, bayrak, milli manevi değerlerimiz uğruna şehit olmuş vatan evlatlarımızın 18 Mart Deniz Zaferinin yıldönümünde milli piyango aracılığı ile kumar malzemesi yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Şans oyunları ile bu vatan uğruna şehit olan ecdadımızın kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yok. Devlet eliyle yasal düzenleme ile kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunlarda şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır. Dolayısıyla ne devlet eliyle ne de devlet kontrolünde kumar oynatılmasına izin verilmemelidir. Kaldı ki ‘Çanakkale Şehitleri Anısına Çekiliş’ düzenlemek, bu özel günü kumar malzemesi yapmak ağlanacak halimize gülmektir. Şehitlerimiz kumar oynatılarak mı anılacak? Bu skandala bir an önce son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Vicdanları kanattı!

Geçmişimizi ve değerlerimizi milli adı altında kendi ellerimizle ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Uğrunda binlerce şehit verilmiş, analar evlatsız, çocuklar babasız, eşler kocasız bırakılmış canlar pahasına cennet vatanımız bizlere emanet edilmiştir. Fakat uygulamalar gösteriyor ki bize emanet edilen cennet yurdumuza sahip çıkamıyoruz. Nitekim örf adetlerimizi uygun olmayan günleri kutlamak yetmezmiş gibi sanki inadına yapılıyormuşçasına Milli Piyangonun 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi anısına çekiliş düzenlemesi vicdanları kanatmıştır” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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