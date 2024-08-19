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Gündem Şehitler diyarı Çanakkale'ye yakışan budur! Özgür Özel karalar bağlayacak
Gündem

Şehitler diyarı Çanakkale'ye yakışan budur! Özgür Özel karalar bağlayacak

Yeniakit Publisher
2024-08-19 19:41:00 - 2024-08-19 19:42:35
Şehitler diyarı Çanakkale'ye yakışan budur! Özgür Özel karalar bağlayacak

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı o köyünde 4 Kur’an Kursu öğrencisinin toplu hatim cemiyeti yapıldı. Binlerce şehidimizi bağrına basan Çanakkale'deki müthiş görüntüler sonrası Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" ifadesini kullanan CHP'li hadsiz Özgür Özel'in yas ilan etmesi bekleniyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme Köyü'nde, 4 Kur’an Kursu öğrencisinin toplu hatim cemiyeti gerçekleştirildi.

Cemiyette, hatim eden öğrenciler surelerini okurken, hafızlar tarafından yapılan dualar ve söylenen ilahiler köyde derin bir huzur atmosferi oluşturdu.

Köy halkının yoğun katılım gösterdiği cemiyette, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, manevi bir ortam hâkimdi.

Misafirlere sunulan yemek ikramları, cemiyetin sosyal yönünü zenginleştirerek, paylaşma ve dayanışma ruhunu ön plana çıkardı.


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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geride bıraktığımız yıllarda TBMM'de düzenlediği bir basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış ve Diyanet'in okul öncesi eğitimi için "Ortaçağ zihniyeti" şeklinde rezil bir ifade kullanmıştı.

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