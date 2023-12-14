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Siyaset Şehitkamil’i daha farklı yerlere getireceğiz inşallah
Siyaset

Şehitkamil’i daha farklı yerlere getireceğiz inşallah

Yeniakit Publisher
2023-12-14 18:12:00 -
Şehitkamil’i daha farklı yerlere getireceğiz inşallah

Üstlendiği tüm görevlerde devletin şefkatini ve hizmetlerini, kendine has siyasi üslubuyla vatandaşlarla buluşturan Barış Çiviroğlu Şehitkamil için Belediye Başkan Aday Adaylığı'nı açıklamıştı. Hizmet ettiği her kulvarda sayısız başarıya imza atan Çiviroğlu, hemşehrilerimin her anlamda kazanım elde etmesi için aday adayım" dedi.

 

Çiviroğlu,Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmamasının ardından
1 Aralık tarihinde görevinden istifa ederek Allah kısmet ederse Cumhurbaşkanımızla bu yolda beraber yürüyeceklerini inanıyorum dedi.

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren bir çok kademesinde aktif olarak görev almış,

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı,

Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüğü yapan liyakatli, çalışkan, başarılı, genç bir bürokrat olan Barış Çiviroğlu,  Şehitkamil Belediye Başkan A.Adayı olan Çiviroğlu,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sürpriz gelişme siyaset gündemini oldukça hareketlendirdi.Geçmişi çeşitli görevlerde halkımıza hizmet etmek için geçen birisi olarak, doğduğum şehir olan Şehitkamil’le karşı bir sorumluluk anlayışı içinde hissediyorum dedi.

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