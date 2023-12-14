Şehitkamil’i daha farklı yerlere getireceğiz inşallah

Çiviroğlu,Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde aday olmamasının ardından

1 Aralık tarihinde görevinden istifa ederek Allah kısmet ederse Cumhurbaşkanımızla bu yolda beraber yürüyeceklerini inanıyorum dedi.

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren bir çok kademesinde aktif olarak görev almış,

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı,

Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüğü yapan liyakatli, çalışkan, başarılı, genç bir bürokrat olan Barış Çiviroğlu, Şehitkamil Belediye Başkan A.Adayı olan Çiviroğlu,

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Bu sürpriz gelişme siyaset gündemini oldukça hareketlendirdi.Geçmişi çeşitli görevlerde halkımıza hizmet etmek için geçen birisi olarak, doğduğum şehir olan Şehitkamil’le karşı bir sorumluluk anlayışı içinde hissediyorum dedi.