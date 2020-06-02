Şehit Yasin Çubuk, şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı
Iğdır’da, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk, şehadetinin yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Iğdır’da, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk, şehadetinin yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı duaya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Kaymakamı Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, askeri sivil erkanın yanı sıra Şehit J. Tğm. Şafak Evran ve Şehit J. Uzm Çvş. Nurullah Oymak’ın ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.