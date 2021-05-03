Şehit Yasin Börü'nün ailesiyle alay etmeye kalkan HDP'li Hüda Kaya'dan skandal sözler

Geçtiğimiz günlerde Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenen eylemlere ilişkin davada aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 28'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına başlandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Kobani Davası ile HDP'ye tuzak kurulduğunu iddia ederek skandal açıklamalarda bulundu.

"Dava sürecinde tepeden tırnağa yanlı, taraflı, objektif ve bağımsız olmayan, hukuk ve vicdan kaidelerine uymayan yandaş bir yetkili ile karşılaştık" diyerek mağduru oynayıp algı yapan Kaya, Türkiye'deki hukuk sisteminin de "utanç verici" olduğunu ifade ederek küstah sözler sarfetti.

Yasin Börü'nün ailesiyle alay etmeye kalktı

"Dava süresi boyunca kibir abidesi ve son derece ukala bir dil kullanan bir hakim profiliyle karşı karşıyaydık" diyen Kaya, AK Parti hükümetinin HDP'yi hedef göstermeye çalıştığını ileri sürerek "Bizleri hedef göstererek kendi nefret politikalarına meşruiyet alanı oluşturmaya çalışıyorlar" şeklinde asılsız bir iddia ortaya attı.

Bunun yanında alçakça sözler sarfeden Hüda Kaya, PKK destekçileri tarafından şehit edilen Yasin Börü'nün ailesiyle de alay etmeye kalktı.

PKK sempatizanları tarafından 16 yaşında vahşice katledilen Yasin Börü'nün ailesinin şikayetçi olmasından alayvari bir şekilde bahseden Kaya, "Yasin Börü'nün ailesinin getirilmesini ifade ettiler. Binlerce müşteki ifade edildi. Bankalar, dernekler, vakıflar, partiler, Et ve Süt Kurumu gibi çok komik şeyler vardı" diyerek kokuşmuş zihniyetini ortaya koydu.

Şehit Yasin Börü'nün ailesiyle dalga geçerek olayı sulandırmaya çalışan Hüda Kaya'ya çok sayıda tepki yağarken sosyal medyada "28 Şubat'ta idamla yargılanırken de bir hakim hakkında böyle konuşabildin mi Hüda Kaya" şeklinde yorumlar yapıldı.