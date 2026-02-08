  • İSTANBUL
Felaket hastaneyi yuttu! Sel sonrası İdlib’de sağlık sistemi çöktü
Felaket hastaneyi yuttu! Sel sonrası İdlib'de sağlık sistemi çöktü

İdlib’de etkili olan ani ve şiddetli yağışlar bir hastaneyi kullanılamaz hale getirdi. Hastalar tahliye edilirken bölgede sağlık hizmetleri durma noktasına geldi.

Foto - Felaket hastaneyi yuttu! Sel sonrası İdlib'de sağlık sistemi çöktü

Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib ilinin doğu kırsalında ani yağışların ardından yükselen sel suları, Ayunlbeyda Hastanesi’nde ağır hasara yol açtı.

Foto - Felaket hastaneyi yuttu! Sel sonrası İdlib'de sağlık sistemi çöktü

Sağlık hizmeti sunulan birçok bölümün zarar gördüğü hastanede, tedavi faaliyetleri tamamen durduruldu. Olayın ardından hastanede bulunan hastalar ve sağlık çalışanları tahliye edilirken, tedaviye ihtiyaç duyan hastalar çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi. Sağlık altyapısının yetersiz olduğu bölgede, Ayunlbeyda Hastanesi'nin hizmet dışı kalması sivillerin sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştırdı.

Foto - Felaket hastaneyi yuttu! Sel sonrası İdlib'de sağlık sistemi çöktü

Ayunlbeyda Hastanesi Müdürü Doktor Bedreddin Bahro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ani yağışlar nedeniyle hastaneyi kısa sürede sel bastığını söyledi. Bahro, "Tamamen kamplarla çevrili bir bölgede, yüzlerce aile yaşıyor. Bölge, yaklaşık iki saat süren ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı. Sel çevredeki tüm alanları sardı ve sular nehrin yakınındaki hastaneye girdi. Nehir taştı ve birçok duvar yıkıldı; su seviyesi bir buçuk metreden fazla yükselerek kapıları ve pencereleri bastı. Hastane gerçek bir felaketin eşiğine geldi." dedi. Hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların kullanılamaz hale geldiğini belirten Bahro, "Ancak sağlık ekibi ve personel, Allah'ın yardımıyla hastaları güvenli bölgelere nakletmeyi başardı ve hayatlarını kurtardı." ifadelerini kullandı.

Foto - Felaket hastaneyi yuttu! Sel sonrası İdlib'de sağlık sistemi çöktü

Hastanenin 2012 yılında inşa edildiğini aktaran Bahro, "Hastane 12 yıldır kamplar dahil olmak üzere bölge halkına hizmet veriyordu. Doğum, çocuk sağlığı ve birçok farklı birimi bünyesinde barındırıyordu." diye konuştu. Sivil savunma ekiplerinin felaketin ilk anından itibaren önemli rol oynadığını vurgulayan Bahro, hastaların korunması ve tahliye sürecinde destek sağladıklarını belirtti. Bahro ayrıca göz, ortopedi ve genel cerrahi gibi birçok branşta hizmet sunan hastanenin yaklaşık 100 bin nüfuslu bir bölgede sağlık hizmeti verdiğini kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bahro, Ayunlbeyda Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçebilmesi için acil destek çağrısında bulundu.

