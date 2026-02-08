Felaket hastaneyi yuttu! Sel sonrası İdlib’de sağlık sistemi çöktü

Ayunlbeyda Hastanesi Müdürü Doktor Bedreddin Bahro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ani yağışlar nedeniyle hastaneyi kısa sürede sel bastığını söyledi. Bahro, "Tamamen kamplarla çevrili bir bölgede, yüzlerce aile yaşıyor. Bölge, yaklaşık iki saat süren ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı. Sel çevredeki tüm alanları sardı ve sular nehrin yakınındaki hastaneye girdi. Nehir taştı ve birçok duvar yıkıldı; su seviyesi bir buçuk metreden fazla yükselerek kapıları ve pencereleri bastı. Hastane gerçek bir felaketin eşiğine geldi." dedi. Hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların kullanılamaz hale geldiğini belirten Bahro, "Ancak sağlık ekibi ve personel, Allah'ın yardımıyla hastaları güvenli bölgelere nakletmeyi başardı ve hayatlarını kurtardı." ifadelerini kullandı.