Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bulgaristan’ın sorumsuz su politikası Edirne’yi teyakkuza geçirdi! Meriç’te ‘Turuncu Alarm’
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bulgaristan’ın sorumsuz su politikası Edirne’yi teyakkuza geçirdi! Meriç’te ‘Turuncu Alarm’

Bulgaristan tarafındaki baraj kapaklarının kontrolsüzce açılmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi yine Meriç Nehri’nin gazabı Edirne’nin kapısına dayandı.

#1
Foto - Bulgaristan’ın sorumsuz su politikası Edirne’yi teyakkuza geçirdi! Meriç’te ‘Turuncu Alarm’

Su salımı sonrası debisi korkutucu boyutlara ulaşan ve yetkililer tarafından ‘turuncu alarm’ seviyesine çıkarılan nehirde, yürekleri ağza getiren bekleyiş yerini hafif bir nefes alışa bıraktı.

#2
Foto - Bulgaristan’ın sorumsuz su politikası Edirne’yi teyakkuza geçirdi! Meriç’te ‘Turuncu Alarm’

elen son dakika bilgilerine göre, su seviyesi zirve noktasından aşağı doğru inmeye başladı ancak sahadaki teyakkuz durumu en üst seviyede korunuyor.

#3
Foto - Bulgaristan’ın sorumsuz su politikası Edirne’yi teyakkuza geçirdi! Meriç’te ‘Turuncu Alarm’

Edirne'de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı sonrası alarm seviyesine yükselen Meriç Nehri'nde su debisi düşüşe geçti. Son günlerde Bulgaristan'da artan yağışlar ve kar erimeleriyle birlikte baraj kapaklarının açılması, Edirne'deki nehirlerde su seviyelerinin hızla yükselmesine neden oldu. Meriç Nehri'nde debi önce 1157 metreküp/saniyeye ulaşırken, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından nehir için ‘turuncu alarm' verildi. Gün içerisinde düşüşe geçen debi, 1102 metreküp/saniye seviyesine kadar geriledi.

#4
Foto - Bulgaristan’ın sorumsuz su politikası Edirne’yi teyakkuza geçirdi! Meriç’te ‘Turuncu Alarm’

Nehirde yaşanan taşkın riski nedeniyle AFAD, Edirne Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri teyakkuz haline geçerek, taşkından etkilenen çiftliklerde bulunan hayvanların tahliyesini gerçekleştirdi. Meriç Nehri çevresinde su altında kalan tarım arazileri ve yerleşim alanları ise havadan görüntülendi. Vatandaşlar nehirdeki su seviyesinin düşmesinin sevindirici olduğunu belirtirken, ekiplerin saha kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

