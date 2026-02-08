  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Köyceğiz’de kaplıcaları göl yuttu! 2 bin yıllık şifa merkezi sular altında
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Köyceğiz’de kaplıcaları göl yuttu! 2 bin yıllık şifa merkezi sular altında

Muğla’nın Köyceğiz'de etkili olan yağışlar ve kuvvetli lodos, gölün su seviyesini yükseltti. Taşan sular, bölgenin en bilinen kaplıcalarını tamamen su altında bıraktı.

#1
Foto - Köyceğiz’de kaplıcaları göl yuttu! 2 bin yıllık şifa merkezi sular altında

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü’nün taşması, Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyolarını etkiledi.

#2
Foto - Köyceğiz’de kaplıcaları göl yuttu! 2 bin yıllık şifa merkezi sular altında

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.

#3
Foto - Köyceğiz’de kaplıcaları göl yuttu! 2 bin yıllık şifa merkezi sular altında

Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmek isteyen turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle kaplıcalara taşınıyor.

#4
Foto - Köyceğiz’de kaplıcaları göl yuttu! 2 bin yıllık şifa merkezi sular altında

