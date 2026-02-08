Köyceğiz’de kaplıcaları göl yuttu! 2 bin yıllık şifa merkezi sular altında
Muğla’nın Köyceğiz'de etkili olan yağışlar ve kuvvetli lodos, gölün su seviyesini yükseltti. Taşan sular, bölgenin en bilinen kaplıcalarını tamamen su altında bıraktı.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü’nün taşması, Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyolarını etkiledi.
İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.
Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmek isteyen turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle kaplıcalara taşınıyor.
