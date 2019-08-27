Şehit ve gazi yakınları ile gazi atama kurası ÇSGB

Şehit ve gazi yakını atamaları, ÇSGB. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (139) şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurası, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 139 istihdam hakkı sahibinden; 29’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, mimar, veteriner hekim, öğretmen, grafiker, çocuk eğiticisi, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,

-41’inin memur unvanlı kadrolara,

-64’ünün hizmetli unvanlı kadrolara,

-4 kişinin sürekli işçi kadrosuna

-1 kişinin büro hizmetleri pozisyonuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 94’ü erkek, 45’i kadındır.

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;

- 110’u bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 28’i üniversite,

- 1’i kamu iktisadi teşebbüsü, olmak üzere toplam sayısı 43’tür.

İlgililer atama teklif sonuçlarına www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler. İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.