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Şehit ve gazi ailelerinden kayyum atamasına destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışırken HDP’li yöneticiler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak kayyum atamasına destek verdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
Şehit ve gazi ailelerinden kayyum atamasına destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışırken HDP’li yöneticiler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak kayyum atamasına destek verdi.


Sabah saatlerinde kayyumun atanmasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan şehit yakınları ve gaziler, kayyumu desteklediklerini açıkladı. Belediye binası önünde Türk bayrakları açan şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na tam destek vereceklerini bildirdi. Grup adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetim Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilenlerin seçildikleri günden beri terör örgütü ile aralarına mesafe koymayarak onların propagandasını yaptıklarını söyledi. Can, "Terörü sevindirici tavır ve davranışlardan vazgeçmeyen ve talimatları direkt Kandil’den alan, terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını işten çıkaran kişiler Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinde başkanlık yapamaz. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kayyum kararı şehit aileleri ve gazileri memnun etmiş ve desteklerimizi kazanmıştır. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak halkların iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı yıllardır milletimize zarar veren bebek katili terör örgütüne olan mesafeleridir. Terör örgütüne mesafe koymayana biz mesafe koyarız” dedi.



"Diyarbakır vatan hainlerinin şehirleri değil ve olmayacaktır"


Kamuda Çalışan Şehit Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (KAM-ŞADER) Başkanı Ahmet Büyükburç ise, Diyarbakır’ın vatan hainlerinin şehri olmadığını ve olmayacağını söyledi. Büyükburç, "Seçtikleri günden bu yana icraatları terör örgütüne yardım ve yataklık dışında hizmet üretmeyen ve rengini şehit kanlarından alan ay yıldız bayrağımızdan bile rahatsız olanlar asla unutmayın, kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Bizler şehit aileleri ve gazilerimiz her zaman devletimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün itibari ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vekil olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve ekibinin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.


Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
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