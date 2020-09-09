Şehit Tuğgeneral Erdoğan, mavi beresinden son nefesine kadar ayrılmadı

ANKARA (AA) - İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, meslek hayatının büyük bölümünü zorlu arazilerde, sarp dağlarda, terörle mücadele harekatlarında geçirdi.



1 Ocak 1969'da İstanbul’da doğan Erdoğan, 1987'de Işıklar Askeri Lisesi, 1991'de Kara Harp Okulu ve 1992'de Piyade Okulundan mezun oldu.



İlk görev yeri Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı olan Erdoğan, 1997-2001 tarihlerinde Isparta'da Dağ, Komando Okul ve Eğitim Merkezinde Komando Alay Komutanlığında görev yaptı.



Terörle mücadele operasyonlarında ön saflarda yer alan Erdoğan, Kars'ın Kağızman ilçesindeki 7'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında takım ve bölük komutanlığının ardından Dağ, Komando Okuluna geri döndü.



Sahadaki tecrübelerini burada "özel harp öğretmeni" olarak yeni komandolara aktaran Erdoğan, 2016-2019 arasında Kayseri'de Birinci Komando Tugayında tugay komutan yardımcılığı yaptı.

Dağ, Komando Okulu Komutanı olan Erdoğan, yine aynı yıl, Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında tuğgeneralliğe terfi etti, 47'nci Komando Tugay Komutanlığına atandı.

Tugayının başında Suriye'deki harekat bölgelerinde önemli görevler yapan, bölgenin teröristlerden arındırılmasına yönelik harekatlarda üstün gayret gösteren Erdoğan, askerlik hayatı boyunca başarılarından dolayı 14 şerit rozetle ödüllendirildi.



Komando olarak askerlik hayatına başlayan Tuğgeneral Erdoğan, ülkesinin güvenliği için görevi başında fedakarca geçirdiği onca senenin ardından son nefesini çok sevdiği üniforması ve mavi beresi üzerindeyken, görevi başında verdi.

Erdoğan, İdlib'deki görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli olan şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın iki kızı bulunuyor.



