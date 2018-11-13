Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin daha şehit olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamasında, "Gazze'de 11 Kasım 2018 tarihinden bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.