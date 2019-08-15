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Şehit polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi- Ulaş'ın cenazesi, memleketi Tokat'a gönderildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:24
Şehit polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a uğurlandı.

Şehit polis memuru Ulaş için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, şehit polis Ulaş'ın eşi Beyhan, oğlu Kürşat ve kızı Tuğba Ulaş ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile ilçe emniyet müdürleri ve meslektaşları katıldı.

Tören öncesinde, Ali Yerlikaya, Mustafa Çalışkan ve Musa Avsever, şehidin ailesine taziyede bulundu.

Törende, Ulaş'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan konuşma yaptı.

Samandıra Gişelerine yakın bir mesafede meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ulaş'ın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

Çalışkan, 22 yıllık meslek hayatı boyunca huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla milletine hizmet eden, gerektiğinde eşinden, çocuklarından ayrı kalarak vazifesini yerine getiren Ulaş'ın, dün gece de aynı amaç uğruna görevini yaparken şehit olduğunu kaydetti.

Her bir polisin yaptığı görevin ibadet değerinde olduğunu dile getiren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Polis hangi şartlarda olursa olsun huzur ve güvenliği sağlarken canını ortaya koyan, umudunu yitirenlerin umudu, kimsesizlerin kimsesi, vicdanların vücut bulmuş halidir. Gerektiğinde en sevdiklerinden bile ayrı kalabileceğini, hatta bu yolda canını verebileceğini bilerek bu şerefli üniformayı giyen ve yeri geldiğinde en çetin mücadelelere gözünü kırpmadan giren ve nihayetinde şehadetle taçlandıranlara selam olsun.

Ülkede huzur sağlanıyor, güvenlik temin ediliyor ancak bunun da karşılığı, bir bedeli var. İşte polisin yaptığı görev böyle bir görev. Hepimizin imrenerek, isteyerek, çaba sarf ederek temin etmeye çalıştığımız, şehidimizin ve şehitlerimizin kanları canları pahasına, normal görev yaparken de eşinden, çocuklarından, ailelerinden, onların hasreti pahasına temin edilen huzur ve güvenden bahsediyoruz. Şehidimiz Ali Ulaş da her gün evinden çıkarken aynı amaçla, aynı şevk ve inançla görevine gidiyordu. Dün gece de aynı şekilde görevini tamamlamış evine dönmek üzereyken şehit olmuştur. Biz onun her şeyiyle ülkesine, vatanına hizmet ettiğine şahitlik ediyoruz."

Çalışkan, Ali Ulaş ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Emniyet Müdürü Çalışkan'ın konuşmasının ardından şehit polis Ali Ulaş'ın cenazesi, dualar eşliğinde kara yoluyla memleketi Tokat'a uğurlandı.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:24
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