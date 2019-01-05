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Şehit Polis Fethi Sekin'i rahmetle yad ediyoruz

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Polis Fethi Sekin'i, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz.

05 Ocak 2019 Cumartesi 01:50

İzmir ilimizde iki sene önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği terör saldırısında kahramanlığı ve cesaretiyle teröristleri püskürterek olası faciayı engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığı ve fedakarlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kurdu. İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı hainlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının üzerinden iki yıl geçti. Saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, İzmir'de anılıyor.

1995 YILINDA SAMSUN POLİS OKULUNDAN MEZUN OLDU

Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.

Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.

Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.

MERMİSİ BİTENE KADAR TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.

Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

YAŞANACAK OLASI FACİAYI KAHRAMANLIĞIYLA ÖNLEDİ

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.

Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 01:50
  1. Kilis
  2. Bingöl
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  4. Şehit Polis Fethi Sekin
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