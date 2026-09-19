Şehit polis Batuhan Sarıyalçınkaya, ilk görev yeri Şebinkarahisar'da toprağa verildi

Kırıkkale'de trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi yaparken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, 2016'da mesleğe adım attığı ve eşinin memleketi olan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyalçınkaya için Şebinkarahisar'a bağlı Avutmuş Mahallesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, mesai arkadaşları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu.

Türk bayrağına sarılı naaşın başında bekleyen aile ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Pembe Sarıyalçınkaya törene eşinin polis üniformasını giyerek geldi; 7 yaşındaki oğlu Sabri Gökbörü de babasının cenazesinde polis kıyafetiyle yer aldı.

Evli ve iki çocuk babası Sarıyalçınkaya'nın cenaze namazı, öğle namazının ardından aynı camide kılındı. Namazın ardından naaşı, eşinin ailesine ait kabristanlığa götürülerek burada defnedildi.

Olay yeri incelemesi sırasında başka bir araç çarptı

Kaza, 17 Eylül'de Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ölümlü bir trafik kazasının ardından olay yerinde inceleme yapan Sarıyalçınkaya'ya başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

27 Nisan 1988'de Erzincan'da dünyaya gelen Batuhan Sarıyalçınkaya, mesleğe 23 Eylül 2016'da Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde başladı. Ardından Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Sarıyalçınkaya, son olarak Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu.