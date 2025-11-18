  • İSTANBUL
Gündem Şehit pilot Hasan Bahar’ın naaşı Türkiye’de
Gündem

Şehit pilot Hasan Bahar’ın naaşı Türkiye’de

DHA
Giriş Tarihi:
Şehit pilot Hasan Bahar’ın naaşı Türkiye’de

Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar’ın naaşı, Sağlık Bakanlığı’na ait özel uçakla İstanbul’a getirildi. Şehit pilot 18 Kasım Salı günü Edirnekapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar’ın naaşı Türkiye’ye getirildi.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı’ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar’ın naaşı Türkiye’ye getirildi.

Şehit pilot Hasan Bahar’ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indirildi. Şehit pilot Hasan Bahar 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.

