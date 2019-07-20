Şehit Özel Harekat Polisi Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit Muaythai şampiyonası başladı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai İl Temsilciği tarafından düzenlenen Şehit Özel Harekat Polisi Kübra Doğanay-Cennet Yiğit Muay Thai Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai İl Temsilciği tarafından düzenlenen Şehit Özel Harekat Polisi Kübra Doğanay-Cennet Yiğit Muay Thai Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı.

15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü fetö tarafından yapılan darbe girişiminde şehit olan Kayserili polislerimizin anısına düzenlenen Muay Thai Şampiyonası Talas Spor Salonunda yapılan açılış seremonisiyle başladı.

100 sporcunun 2 gün boyunca minikler gençler yıldızlar kategorilerinde mücadele edeceği şampiyonanın açılış seremonisine Şehit Özel Harekat Polisi Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’in aileleri, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Operasyon Amiri Hanlı, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, antrenörler ve sporcu aileleri katıldı.

Şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitlerimiz anılırken, Şehitlerimizin ailesine Muay Thai İl Temsilciliği tarafından hazırlanan plaketler takdim edildi.

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