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Şehit Ömer Halisdemir'in adı sınırları aşmaya devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir adına Afrika ülkelerinde açılan su kuyularının altıncısı, gurbetçi Türkler tarafından Nijer'de yaptırıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:34
Şehit Ömer Halisdemir'in adı sınırları aşmaya devam ediyor

Türkiye'de adı okullardan parklara, kültür merkezlerinden cadde ve sokaklara kadar birçok yere verilerek adeta ölümsüzleştirilen kahraman şehit Ömer Halisdemir'in ismi, yurt dışında da yaşatılıyor.

Milyonlarca mağdur ve mazlum insanın su sıkıntısı çektiği Afrika'da hayati önem taşıyan su kuyularının sayısı da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğündeki hayırseverlerin katkısıyla artıyor.

Afrika ülkelerinden Kenya, Gana, Tanzanya, Sudan ve Etiyopya'nın ardından son olarak Nijer'de Ömer Halisdemir adına su kuyusu açıldı.

Avusturya'da yaşayan gurbetçi Türkler, su sıkıntısının hat safhada olduğu Koala bölgesinde şehit Ömer Halisdemir adına su kuyusu açtırdı. Kuyudan mağdur ve mazlum durumda olan yaklaşık 30 bin kişinin istifade etmesi planlanıyor.

Yaklaşık bin kişi için Nijer'de hisse kurbanı kesen hayırseverler, çocuklara ise oyuncak ve kıyafet hediye etti.

"NİJERLİLER DUA ETTİ"

Nijer'e Avusturyalı Türklerin yardımlarını ulaştıran hayırsever Ercan Aktaş, AA muhabirine, gurbetçi Türklerin Müslüman kardeşlerine yardım için seferber olduğunu söyledi.

Dünyanın en yoksul ülkesindeki mağdurlarla karşılaşınca zaman zaman duygusal anlar yaşadığını anlatan Aktaş, "Avusturya'daki Türkler olarak yaklaşık bin hisse kurban kestik, elbise dağıtımında bulunduk. Ömer Halisdemir adına su kuyusu açtık. Biz biliyoruz ki ülkemiz Türkiye, Afrika bölgesine ciddi yardım yapıyor ama biz de Avrupalı gurbetçiler olarak desteklemek istedik. Ülkemizin yanında olduğunu göstermek istedik. 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir adına çok şükür bir su kuyusu açtırdık. Seneye daha güzel ve büyük yardımlar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Viyana'dan gelen Mustafa Kurt da gurbetçi Türklerin desteğiyle 8 yıldır Nijer'de yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Herhangi bir derneklerinin bulunmadığını belirten Kurt, "Sadece Viyana'daki hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla burada yardım çalışması yapıyoruz. Verilen sadakaları da götürüyoruz. 15 Temmuz şehidimiz adına su kuyusunu ciddi ihtiyaç olan bir bölgede açtırdık. Nijerliler, Türkiye'ye ve ülkesinden uzakta olan gurbetçilere dualar etti. İnşallah kahraman şehidimizin ismi su kuyuları sayesinde Afrika'da baki kalacaktır. Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 16:34
  1. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
  2. TİKA
  3. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir
  4. Nijerya

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