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Şehit Mursi'nin avukatından flaş açıklama

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:53
Şehit Mursi'nin avukatından flaş açıklama

Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, yaptığı açıklamada, "Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi. Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi.

Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Mahkeme salonunda şehit oldu

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda şehit olmuştu.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:53
  1. Muhammed Mursi
  2. Mursi
  3. Abdulfettah es-Sisi

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