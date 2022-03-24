Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasına bakan savcılar FETÖ'den ihraç edildi! Dava dosyası sil baştan incelenecek

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Şehit Muhsin Yazcıoğlu'nun davasına bakan özel yetkili savcılar FETÖ'den ihraç edildi. 13 yıl önce yaşanan helikopter kazasına ilişkin dosya sil baştan incelenecek.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasına bakan özel yetkili savcıların, delilleri toplamak yerine FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla soruşturmaya gizem katıp sulandırmaya çalıştığı iddia edildi. FETÖ'cü savcıların bazı tanıkları yönlendirdikleri belirtildi.

İfade değiştiren tanıklar hakkında soruşturma!

Aralarında asker ve polislerin de bulunduğu tanıkların, "Helikoptere dış müdahalede bulunuldu. Roketli saldırıya uğradığını gördük." ifadeleri de dosyaya girmişti. Aynı kişiler ilerleyen dönemde ifade değiştirip, "Biz öyle bir şey demedik" şeklinde geri adım atmıştı. İfade değiştiren 17 kişi hakkında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinde, "Yalan tanıklık, suç uydurma, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açıldı.

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önüne geçtiler

İhraç edilen özel yetkili FETÖ'cü savcıların, 7 kişiyi gizli tanık yaparak ifadelerini aldıkları ancak ifadelerin dosyadaki delillerle hiçbir şekilde örtüşmediği de tespit edildi. Yine FETÖ elebaşı Gülen'in talimatlarıyla soruşturmaya bakan savcıların da yönlendirmesiyle dosyaya ihbar mektubu gönderildiği ve bu mektupta helikoptere önceden çipli bir manyetik telefon gizlendiği ve helikopterin elektronik aksamlarının etkisiz hale getirilerek düşürüldüğü, Yazıcıoğlu'nun yanındaki bilgi ve belgelerin çalındığı iddialarıyla soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önüne geçtikleri kaydedildi.

Yeni görevlendirme yapıldı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadeti ile sonuçlanan trafik kazasının sebebinin, tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için 4 savcı görevlendirdi. Ayrıca teknik üniversitelerde görevli 9 kişiden oluşturulan karma bilirkişi heyeti de kaza kırımıyla ilgili nihai bir rapor hazırlamak üzere görevlendirildi. Dosyanın bir örneği de bilirkişi kuruluna teslim edildi.