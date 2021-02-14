Şehit Muhammet Salih Kanca kimdir? Salih Kanca kimdir nereli?

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde alıkonulan 13 kişi şehit edildi. Şehit edilen isimler arasında Salih Kanca’da bulunuyor. Peki, Salih Kanca kimdir?

Şehit Salih Kanca kimdir? Salih Kanca kimdir nereli?

Aslen Trabzon Sürmeneli olan Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca, Gara’da şehit oldu. Kanca’dan 6 yıldır haber alınamadığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” ifadelerini kullandı.