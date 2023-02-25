Şehit Metin Yüksel için toplanıyoruz: 26 Şubat'ta herkes Fatih Camii'ne
Akıncıların lideri Metin Yüksel, 26 Şubat pazar günü, 44 yıl önce şehit edildiği Fatih Camii'nin avlusunda anılacak. Birçok STK'nın katılacağı törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
1980 öncesi İslamcı gençliğin liderlerinden, Fatih Akıncıları Başkanı Metin Yüksel, 26 Şubat Pazar günü öğle namazına müteakip Fatih Camii avlusunda, şehit edildiği yerde anılacak. Şehit Metin Yüksel Platformu’nun düzenleyeceği törene, pek çok sivil toplum kuruluşu (STK) katılacak.
Tören hakkında açıklama yapan platform sözcüsü Mehmet Şahin, “Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeli ve şehidimizin mesajını nesillerden nesillere aktarmalıyız. Bu sebeple tüm halkımızı bu anma programına davet ediyoruz” dedi.
Program öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 40 binden fazla vatandaşımız için gıyabi cenaze namazı kılınacak.