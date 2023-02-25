  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehit Metin Yüksel için toplanıyoruz: 26 Şubat'ta herkes Fatih Camii'ne
Gündem

Şehit Metin Yüksel için toplanıyoruz: 26 Şubat'ta herkes Fatih Camii'ne

Akıncıların lideri Metin Yüksel, 26 Şubat pazar günü, 44 yıl önce şehit edildiği Fatih Camii'nin avlusunda anılacak. Birçok STK'nın katılacağı törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 16:25:00 - 2023-02-25 16:26:28
Şehit Metin Yüksel için toplanıyoruz: 26 Şubat'ta herkes Fatih Camii'ne

1980 öncesi İslamcı gençliğin liderlerinden, Fatih Akıncıları Başkanı Metin Yüksel, 26 Şubat Pazar günü öğle namazına müteakip Fatih Camii avlusunda, şehit edildiği yerde anılacak. Şehit Metin Yüksel Platformu’nun düzenleyeceği törene, pek çok sivil toplum kuruluşu (STK) katılacak.

Tören hakkında açıklama yapan platform sözcüsü Mehmet Şahin, “Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeli ve şehidimizin mesajını nesillerden nesillere aktarmalıyız. Bu sebeple tüm halkımızı bu anma programına davet ediyoruz” dedi.

Program öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 40 binden fazla vatandaşımız için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Fatih Akıncıları: Yeni Metin Yüksel'ler yetiştirmek için projeler üretilmeli!
Fatih Akıncıları: Yeni Metin Yüksel'ler yetiştirmek için projeler üretilmeli!

Eğitim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Akıncıları: Yeni Metin Yüksel'ler yetiştirmek için projeler üretilmeli!

Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!
Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!

Aktüel

Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!

Şehid Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz
Şehid Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

Aktüel

Şehid Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23