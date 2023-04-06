Şehit kızından Akşener'e zor soru! 'Allah'tan korkmadınız, bir kurşunundan mı korkacaksınız?'

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden iki kurşun Meral Akşener'in düşen oy oranlarını arttırmak için bir bahaneye dönüştü.

BALİSTİK İNCELEMEYİ DİNLEMEDİ

Yapılan balistik incelemeler sonucu kurşunların yolun karşısındaki inşaatta görevli bekçinin tabancasından hırsız kovalamacası sırasında çıktığı kesinleşti. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan incelemeleri hiçe sayarak kurşunlar üzerinden siyasi çıkar elde etmeye çalıştı

MECLİS'TE KURŞUNLU TİYATRO

Kurşunların İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet etmesi olayını iktidarı karalamak için kendine malzeme yapan Akşener, bugün de Meclis kürsüsünde tiyatro oynadı.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, kürsüden yere mermi atarak, "Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra bizi bu kurşun mu sindirecek?" dedi.

ŞEHİT KIZINDAN AKŞENER'E TEPKİ

İYİ Parti liderinin bu tiyatrosuna ise Mardin Nusaybin'de terör kurbanı olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir'den sert tepki geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demir, Akşener'in partisinin grup toplantısındaki konuşmasını alıntılayarak, "Siz Yasin Börü’nün, Eren Bülbül’ün, Aybüke ve Necmettin Öğretmenin, Babamın ve binlerce mazlumun katilleri ile ittifak yaparken Allahtan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız!" ifadelerini kullandı.

NUSAYBİN'DE ŞEHİT OLMUŞTU

10 ve 11 Ekim 2019'da Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü YPG/PKK'lılar tarafından havanlı ve roketatarlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılar sonucu 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.

Hain saldırılar anne, baba, kardeş ve eşleri gözüyaşlı, 24 çocuğu yetim, 3 çocuğu da öksüz bıraktı.

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i yitiren Gülay Demir de yetim kalan evlatlardan biri.