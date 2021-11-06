Şehit kızı Gülay Demir'den, Akşener, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'na zor soru: Neredesiniz?

Yeniakit.com.tr

Şehit kızı Gazeteci Gülay Demir, A Haber canlı yayınına katıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşımızın kız kardeşine yönelik ahlaksız sözlerini değerlendiren Demir, iki yüzlü muhalefet partilerinin temsilcilerine, şöyle seslendi:

"Parti farketmeksizin soruyorum. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neredesiniz? Hani bu millet sizin için çok değerliydi? Hani şehitlerimiz sizin için kutsaldı? Neden sesiniz çıkmıyor?"

'Özrünün hiçbir hükmü yok'

İP'li Türkkan'ın ahlaksızlığını, "İnsanın kalbinde ne varsa diline de o yansıyor." sözleri ile değerlendiren Gülay Demir, "Lütfü Türkkan'ın bütün hayatı küfür ve hakaretlerle geçmiş. Özrünün benim için hiçbir hükmü yok." dedi.

Şehit Kaymakamın babasına ettiği hakareti hatırlattı

Türkkan'ın şehitlerimize saygısızlığının ilk olmadığına da değinen Demir, "Bundan aylar önce, Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün muhterem babası meclise teşrif etmişti. Lütfü Türkkan o zaman bir Tweet mesajı paylaştı. 'Bunun burada ne işi var?' dedi. Eğer biz o gün halk olarak bir duruş sergileyebilseydik belki de bugün Türkkan, Şehit yakını vatandaşımıza bu hakaretleri söyleme cüretinde bulunmayacaktı." şeklinde konuştu.

'Meral Akşener'e mi küfretti?'

Gülay Demir, Lütfü Türkkan'ın sözlerinden sonra "özür" dilemesine ilişkin de şunları söyledi:

"İnsan yaptığı hatanın arkasında duracak kadar da erdemli olmalı. Türkkan olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, bunun bir provakasyon olduğunu söyledi. Sonra yayınladığı videoda şehit yakını haricinde, kendi partisinden ve vatandaşlardan özür diledi. Kendi genel başkanından özür dilemesi ne kadar samimiydi? Meral Akşener'den özür diliyor. Lütfü Türkkan Meral Akşener'e mi küfür etti?"

TBMM çatısı altındaki sözde insan hakkı savunucularına da seslenen Demir, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"TBMM'de, boyunlarında mor atkıyla dolanan kadın hakları savunucuları nerede? İnsan hakkı savunucusu olduğunu iddia eden milletvekilleri nerede? Bu kişinin meclis kapısından girmesine gönülleri nasıl el verecek?"