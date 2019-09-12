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Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün Yüksekova ve Esendere ziyareti

Mardin Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Yüksekova ilçesi ile Esendere beldesini ziyaret etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:14
Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün Yüksekova ve Esendere ziyareti

Mardin Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Yüksekova ilçesi ile Esendere beldesini ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Yüksekova’ya şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün Babası Asım Safitürk, beraberinde Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin ile birlikte Kaymakam Osman Doğramacı’yı makamında ziyaret ettiler. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin ardından Asım Safitürk, kaymakamlıktan ayrıldı. Yüksekova’dan ayrılan Asım Safitürk, Esendere beldesinde geçerek Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’yu ziyaret etti. Başkan Büyüksu’yu makamında ziyaret eden Safitürk, bir süre sohbet ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Büyüksu ise, kendisini ziyaret eden Safitürk’e nazik ziyaretlerinde dolayı teşekkür etti. Başkan Büyüksu, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’e tablo hediye ettikten sonra ziyaret sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:14
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